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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шэмс Чарания: «Пеликанс» готовятся к тому, что Зайон Уильямсон будет отсутствовать около 4-6 недель»

Звездный форвард «Нового Орлеана» получил растяжение задней поверхности левого бедра и по официальному сообщению клуба выбыл на неопределенный срок.

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