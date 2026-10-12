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Воронежские новости

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Воронежская область оказалась на втором месте по аренде авто в ЦФО

Воронежская область оказалась на втором месте по аренде авто в ЦФО

За первое полугодие 2026 года объём услуг аренды и лизинга транспорта в Воронежской области составил 92,4 млн рублей, регион занял второе место в ЦФО.

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