Татарстан за год принял 4,2 млн туристов

В 2023 году Татарстан регион принял 4,2 миллиона туристов, что на 7,6% больше, чем в 2022 году. Этот показатель позволил Татарстану занять шестое место среди всех регионов Российской Федерации по числу туристов.
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