Происшествия

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В Ольхонском районе Иркутской области пресечена незаконная добыча байкальского омуля

Сотрудниками отделения полиции, дислоцирующегося в поселке Еланцы Ольхонского района выявлен факт незаконной добычи омуля.

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