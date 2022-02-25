В Ольхонском районе Иркутской области пресечена незаконная добыча байкальского омуля

Сотрудниками отделения полиции, дислоцирующегося в поселке Еланцы Ольхонского района выявлен факт незаконной добычи омуля.
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