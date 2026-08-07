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Пашков о Кузнецове: «Если он хочет красиво и правильно завершить карьеру, то выберет родной «Трактор». Но не знаю, считает ли Евгений себя гражданином страны и города или человеком мира»

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о карьерной ситуации форварда Евгения Кузнецова.  – Александр Константинович, что привлекает внимание в КХЛ в последние недели? – Много обсуждений по теме Евгения Кузнецова .

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