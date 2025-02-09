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«Великие перемены начнутся тогда, когда Россия останется совсем одна». Сбываются пророчества преподобного Серафима Саровского

«Великие перемены начнутся тогда, когда Россия останется совсем одна». Сбываются пророчества преподобного Серафима Саровского

Великий христианский подвижник увидел тяготы, которые выпадут на долю современной России.В августе 2023 года РПЦ отметила 120 лет со дня обретения мощей одного из самых почитаемых русских святых, преподобного Серафима Саровского.

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