Игорь Руденя поздравил сотрудников органов следствия с Днём образования Следственного комитета РФ

15 января – День образования Следственного комитета Российской Федерации. Поздравление сотрудникам и ветеранам Следственного Управления Следственного комитета РФ по Тверской области направил губернатор Игорь Руденя.
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