Административные здания повреждены в подконтрольной Киеву части Херсонской области

В подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области повреждены административные здания. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в пятницу, 20 октября.
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