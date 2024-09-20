Диетолог Гинзбург: манго нужно есть после основного приема пищи в качестве десерта

В манго содержится большое количество сахара. Есть его лучше не до еды и не между основными приемами пищи, а после, в качестве десерта, рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире радио Sputnik.
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