РЕН ТВ Слуцкий предложил провести для мигрантов повторный экзамен по русскому ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил провести повторный экзамен по русскому языку, истории России и законодательству страны для мигрантов, получивших сертификаты от коммерческих организаций.
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