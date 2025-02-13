РЕН ТВ Слуцкий предложил провести для мигрантов повторный экзамен по русскому ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил провести повторный экзамен по русскому языку, истории России и законодательству страны для мигрантов, получивших сертификаты от коммерческих организаций.