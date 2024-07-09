«Заручился поддержкой»: Зюганов назвал главную причину вояжа Орбана

В Евросоюзе и США есть влиятельные силы, заинтересованные в диалоге с Россией, мирную инициативу которых премьер-министр Венгрии Виктор Орбан озвучил в Москве на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
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