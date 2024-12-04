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Дочь Владимира Жириновского будет баллотироваться в Госдуму в 2026 году

Дочь Владимира Жириновского будет баллотироваться в Госдуму в 2026 году

Анастасия Боцан-Харченко — внебрачная дочь Жириновского от Татьяны Тезиковой.Анастасия Боцан-Харченко, дочь Владимира Жириновского, основателя ЛДПР, намерена участвовать в выборах в Государственную Думу в 2026 году.

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