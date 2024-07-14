Депутат Шеремет: Трампу готовили участь Джона Кеннеди

Бывшему американскому лидеру Дональду Трампу готовили участь 35-го президента США Джона Кеннеди. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в интервью РИА «Новости».
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