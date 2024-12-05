Белорусское масло и другие продукты из братской республики подорожают в 2025 году

И не стоит забывать, что на российских прилавках в стоимость включены расходы на транспортировку и наценка продавца Килограмм мяса и масла из Белоруссии за 2024 год прибавили в стоимости до 330 рублей, а сало подорожало примерно на 100 рублей, и в 2025 году эти и другие продукты еще прибавят в цене, пишет "Парламентская газета".