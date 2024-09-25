Дайджест дня: Ford Super Duty, Lincoln под угрозой и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Тяжелые пикапы Ford F-серии Super Duty перешли в 2025 модельный год, и к этому приурочены небольшие доработки.
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