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Онлайн-журнал "Домашний"

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ЗАМОК ПО-ДОМАШНЕМУ

ЗАМОК ПО-ДОМАШНЕМУ

ЗАМОК ПО-ДОМАШНЕМУ Дом по адресу: США, штат Коннектикут, г.Вудсток, 450 Brickyard Road, с высокими башенками и впечатляющим каменным фасадом – это дом, подходящий для короля или королевы! Ну или, по крайней мере, для любого, кто готов выложить королевскую сумму.

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