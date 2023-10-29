ЗАМОК ПО-ДОМАШНЕМУ Дом по адресу: США, штат Коннектикут, г.Вудсток, 450 Brickyard Road, с высокими башенками и впечатляющим каменным фасадом – это дом, подходящий для короля или королевы! Ну или, по крайней мере, для любого, кто готов выложить королевскую сумму.
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