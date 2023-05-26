smi.today

4 354 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Архипов
    Походу все эти обстрела не очень эффективны. Укры продолжают ломиться.«РВ»: Армия Росси...
  • Владимир Байден
    Фсе? Конец дружбе?Президент Бразили...
  • Владимир Образцов
    И что? Вас уже припекает? А у нас дождичек любого, даже самого горячего  и потного остудит.😀Лето 2023: Как ох...

Reuters: Китай ускорит строительство трубопровода из Туркменистана вместо «Силы Сибири — 2»

Reuters: Китай ускорит строительство трубопровода из Туркменистана вместо «Силы Сибири — 2»

В ближайшем будущем власти Китая сделают ставку на ускорение строительства газопровода, предназначающегося для поставок газа с территории Туркмении, вместо продолжения работы над российским проектом «Сила Сибири — 2».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх