New Jersey May Pay Home Battery Owners To Help Grid When Demand Surges New Jersey officials are weighing a plan that would allow homeowners to use batteries as emergency energy backups and a way to earn extra money.
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