Zero Hedge
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Zero Hedge

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New Jersey May Pay Home Battery Owners To Help Grid When Demand Surges

New Jersey May Pay Home Battery Owners To Help Grid When Demand Surges

New Jersey May Pay Home Battery Owners To Help Grid When Demand Surges New Jersey officials are weighing a plan that would allow homeowners to use batteries as emergency energy backups and a way to earn extra money.

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