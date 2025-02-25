Науседа анонсировал передачу нового оружия Украине и санкции против России

Литва передаст Украине новые переносные зенитно-ракетные комплексы RBS-70, произведенные в Швеции. Об этом сообщил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа во время визита в Киев, его слова передает Delfi.
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