15 брюк для конца лета и начала осени, которые выглядят дорого

15 брюк для конца лета и начала осени, которые выглядят дорогоБрюки давно считаются классической деталью гардероба, но стилисты уверены, что осенью они станут еще популярнее – вместе с трендами на эстетику Old Money, смарт-кэжуал и офисный стиль.