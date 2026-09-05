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Регионы России

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Визит спецпредставителя США в Россию признан важным миротворческим шагом

Визит спецпредставителя США в Россию признан важным миротворческим шагом

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев охарактеризовал визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву как важный миротворческий шаг.

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