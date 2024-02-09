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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Дно пробито. Исламский активист требует от Путина «прикрыть срам» на монументе «Родина-мать»

Слушайте, всякие выходки, скажем так — от представителей не русской национальности — приходилось видеть за последние годы, но это уже просто за гранью! Вы не поверите, но один из исламских активистов по имени Расул Ахияретдинов, записал видеообращение к Путину с требованием «прикрыть срам» ….

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