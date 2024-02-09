Дно пробито. Исламский активист требует от Путина «прикрыть срам» на монументе «Родина-мать»

Слушайте, всякие выходки, скажем так — от представителей не русской национальности — приходилось видеть за последние годы, но это уже просто за гранью! Вы не поверите, но один из исламских активистов по имени Расул Ахияретдинов, записал видеообращение к Путину с требованием «прикрыть срам» ….