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Царьград

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Во Владимире пройдет 2-й всероссийский фестиваль семейного кино "Киноперемена"

Во Владимире пройдет 2-й всероссийский фестиваль семейного кино "Киноперемена"

В фестивальных встречах примут участие известные киноактеры и режиссеры.В этом году во Владимире во второй раз пройдет всероссийский фестиваль детского и семейного кино "Киноперемена".

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