Zefirka > Знаменитости > Как изменились актеры, которые играли одного персонажа в разные годы Сложно поверить, что Вин Дизель играет роль Доминика Торетто во франшизе «Форсаж» уже 20 лет, ведь первая часть серии эпичных боевиков вышла в 2001 году.