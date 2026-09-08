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Спорт Уик-Энд

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Два очка на характере. Гандбол. Чемпионат России. Мужчины

Два очка на характере. Гандбол. Чемпионат России. Мужчины

«Виктор» - «Зенит» - 26:27 (14:13) «Зенит»: Шаров, Кузнецов, Михайлов. Бохан, Никанович, Солодовников - по 4 мяча.

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