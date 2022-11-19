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Франция объявила, что Бензема не сыграет на ЧМ-2022

Нападающий Карим Бензема пропустит ЧМ-2022. Об этом официально объявлено в твиттере сборной Франции. У форварда «Реала» диагностирована травма мышцы левого бедра.

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