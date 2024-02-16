Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Россия начала гасить американские спутники? Интересно НАТО пляшет

Россия начала гасить американские спутники? Интересно НАТО пляшет

Юрий Кот The Times вчера с нескрываемым восторгом написала: "Сотни военных автомобилей двигаются на натовскую репетицию войны с Россией".

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Комментарии
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Виктор Неизвестно
Ой ребята всё идёт по плану
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6 час.
Андрей Павлов
Ну вот когда попробует, тогда и будем говорить &quot;гоп&quot;. А сейчас они нас переигрывают. 3:0 в их пользу.
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6 час.
фарид сабиров
Вообще надо мочить все амерское что летает в районе Черного Моря. Это же они не просто сопли жуют а наводят бандеровские снаряды
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5 час.

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