Юрий Кот The Times вчера с нескрываемым восторгом написала: "Сотни военных автомобилей двигаются на натовскую репетицию войны с Россией".
Россия начала гасить американские спутники? Интересно НАТО пляшет
Комментарии
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Виктор Неизвестно
Ой ребята всё идёт по плану
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6 час.
Андрей Павлов
Ну вот когда попробует, тогда и будем говорить "гоп". А сейчас они нас переигрывают. 3:0 в их пользу.
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6 час.
фарид сабиров
Вообще надо мочить все амерское что летает в районе Черного Моря. Это же они не просто сопли жуют а наводят бандеровские снаряды
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5 час.
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