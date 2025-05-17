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Гимнастка из России показала фото в коротком топе с откровенным декольте

Гимнастка из России показала фото в коротком топе с откровенным декольте

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева показала новую фотографию на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Михаил Васильев
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