Закон, порядок, государство

682 подписчика

На Ставрополье расследуется уголовное дело по факту мошенничества при получении сельхозсубсидий

На Ставрополье расследуется уголовное дело по факту мошенничества при получении сельхозсубсидий

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка выявлены факты мошенничества при получении сельскохозяйственных субсидий.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх