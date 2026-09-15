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Мировое обозрение

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Захарова: Россия на 100% ответит на высылку 10 дипломатов из Венгрии

Захарова: Россия на 100% ответит на высылку 10 дипломатов из Венгрии

Москва не оставит без реакции высылку десяти своих дипломатов из Венгрии. Об этом на брифинге на полях Международного фестиваля молодёжи заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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