Эффективность «Краснополя» против танков Leopard и Abrams оценили

Ростех: Эффективность Краснополя испытали на танках Leopard и Abrams Управляемые артиллерийские боеприпасы «Краснополь-М2» неоднократно уничтожали в зоне специальной военной операции (СВО) танки Leopard и Abrams.
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