Военные риски В этот раз хотел бы затронуть дискуссионный вопрос, а именно военные риски и положения статьи 964 ГК РФ, а также два примера судебной практики, которые на уровне судов кассационной инстанции устанавливают разные подходы к данному вопросу.
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