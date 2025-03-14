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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джей Джей Редик: «Луке Дончичу тяжело добиться свистка от арбитра»

«Лука выглядит уверенно, независимо от типа опеки. В последнем матче у него была пара потерь, когда на нем агрессивно сдваивались, но это не совсем его вина, если быть честным.

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