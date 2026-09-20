Волна поклонников захлестнула московский клуб: концерт Madk1d рухнул под собственной популярностью

19 сентября в центре Москвы произошло то, что вряд ли кому-то удавалось пережить спокойно — концерт рэпера Madk1d в клубе «Место Место» рухнул под весом собственной популярности.
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