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FiNE NEWS

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Волна поклонников захлестнула московский клуб: концерт Madk1d рухнул под собственной популярностью

19 сентября в центре Москвы произошло то, что вряд ли кому-то удавалось пережить спокойно — концерт рэпера Madk1d в клубе «Место Место» рухнул под весом собственной популярности.

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