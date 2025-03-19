Индекс Мосбиржи утром снижается более чем на 1,2% на фоне вечерних новостей

Рынок акций в начале торгов утренней сессии на Московской бирже в среду 19 марта начал снижение. Индекс IMOEX2 (учитывает сделки за весь торговый день, включая дополнительные сессии) на открытии торгов в первые минуты снижается на 1,23% к уровню закрытия основной сессии предыдущего дня.