Индекс Мосбиржи утром снижается более чем на 1,2% на фоне вечерних новостей

Рынок акций в начале торгов утренней сессии на Московской бирже в среду 19 марта начал снижение. Индекс IMOEX2 (учитывает сделки за весь торговый день, включая дополнительные сессии) на открытии торгов в первые минуты снижается на 1,23% к уровню закрытия основной сессии предыдущего дня.
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