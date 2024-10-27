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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Грант получит 25 млн рублей от «Авангарда» за остаток сезона (Михаил Зислис)

Ранее 35-летний защитник подписал контракт с омским клубом на год. По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Грант получит 25 миллионов рублей за оставшуюся часть сезона-2024/25.

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