Зеленский может перенести визит в Вашингтон из-за теракта в Кабуле – СМИ AlexCoderЗеленский может перенести визит в Вашингтон из-за теракта в Кабуле – СМИ AlexCoder Дипломаты Незалежной сочли необходимым отодвинуть встречу двух лидеров на две недели Вчерашний теракт вблизи аэропорта в Кабуле, в результате которого погибли американские военнослужащие, может послужить серьезным поводом для переноса визита президента Украины Владимира Зеленского на аудиенцию к лидеру США Джо Байдену в Вашингтон.