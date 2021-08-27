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Зеленский может перенести визит в Вашингтон из-за теракта в Кабуле – СМИ

Зеленский может перенести визит в Вашингтон из-за теракта в Кабуле – СМИ

Зеленский может перенести визит в Вашингтон из-за теракта в Кабуле – СМИ AlexCoderЗеленский может перенести визит в Вашингтон из-за теракта в Кабуле – СМИ AlexCoder Дипломаты Незалежной сочли необходимым отодвинуть встречу двух лидеров на две недели Вчерашний теракт вблизи аэропорта в Кабуле, в результате которого погибли американские военнослужащие, может послужить серьезным поводом для переноса визита президента Украины Владимира Зеленского на аудиенцию к лидеру США Джо Байдену в Вашингтон.

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