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В России допустили использование коммерческих спутников для наведения дронов ВСУ

В России допустили использование коммерческих спутников для наведения дронов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать для наведения дронов и обхода российских систем ПВО не только спутники-разведчики НАТО, но и коммерческие спутники дистанционного зондирования Земли, которые сейчас фактически функционируют как разведывательные, считает военный аналитик, сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

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