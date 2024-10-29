В России допустили использование коммерческих спутников для наведения дронов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать для наведения дронов и обхода российских систем ПВО не только спутники-разведчики НАТО, но и коммерческие спутники дистанционного зондирования Земли, которые сейчас фактически функционируют как разведывательные, считает военный аналитик, сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.