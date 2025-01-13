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Собянин показал, как будут выглядеть новые станции Троицкой линии метро

Собянин показал, как будут выглядеть новые станции Троицкой линии метро

Речь идет о дизайн-решениях двух станций изумрудной ветки — «Крымской» и «ЗИЛа» Строящаяся станция «Крымская» Троицкой линии будет выполнена в морской тематике, а будущая станция «ЗИЛ» изумрудной ветки — в черном цвете с красными, белыми и синими элементами.

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