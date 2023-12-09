ХАМАС осудил вето США на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа

Страна и люди

Палестинское движение ХАМАС осуждает наложение Вашингтоном вета на проект резолюции по Газе. Ранее ОАЭ представили резолюцию Совету безопасности ООН, документ призывает к «немедленному гуманитарному прекращению огня» в секторе Газа и освобождению всех заложников.