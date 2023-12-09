Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 933 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Михайлов
    мог конечно "в результате транспортировки". но если редкий вид, то скорее всего из горячих финских голов разбежались.В Финляндии забил...
  • валерий двойнишников
    На сое, чего ж не понятно то?На Луну – коровий...
  • Владимир Нелюбин
    Это беженцы с Украины...ищут приют..Фины должны этим эмигрантам оказать помощь..В Финляндии забил...

ХАМАС осудил вето США на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа

ХАМАС осудил вето США на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС осуждает наложение Вашингтоном вета на проект резолюции по Газе. Ранее ОАЭ представили резолюцию Совету безопасности ООН, документ призывает к «немедленному гуманитарному прекращению огня» в секторе Газа и освобождению всех заложников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх