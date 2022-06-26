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Овечкин забил за футбольное «Динамо», «Зенит» победил «Сочи», Ротенберг ударил клюшкой игрока, Бэйл в МЛС и другие новости утра

Овечкин забил за футбольное «Динамо», «Зенит» победил «Сочи», Ротенберг ударил клюшкой игрока, Бэйл в МЛС и другие новости утра

👻 Дооооброе утро, друзья! Врываемся в ваше воскресенье с нашим дайджестом новостей  1. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл за футбольное «Динамо».

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