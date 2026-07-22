"Афиша" объединит культурную программу и сервисы для посетителей "Архангельского"

Компания "Афиша" поддержит новый этап развития музея-заповедника "Архангельское" как билетный оператор, информационный и технологический партнер, рассказал генеральный директор компании Евгений Сидоров в рамках пресс-конференции, посвященной анонсу культурной программы.
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