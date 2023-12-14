Кроссовер Kaiyi X7 Kunlun будет стоить на российском рынке около 3 млн рублей

Продажи китайского кроссовера Kaiyi X7 Kunlun на российском рынке начнутся в первый месяц 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента развития модельного ряда Kaiyi в РФ Ивана Бычкова.
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