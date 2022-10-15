Онколог рассказал, в каком возрасте начинает развиваться рак груди

Рак молочной железы чаще диагностируют у пациентов в возрасте. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач — онколог-маммолог, заведующий онкохирургическим отделением центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Владимир Воротников.