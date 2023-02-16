Военное обозрение

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Особенности перехвата аэростатов над США

Особенности перехвата аэростатов над США

Китайский аэростат во время пролета над США В течение нескольких последних недель над территорией США неоднократно появлялись аэростаты неизвестного происхождения.

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