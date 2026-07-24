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Царьград

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ICAN: размещение ядерного оружия угрожает мировому разоружению

ICAN: размещение ядерного оружия угрожает мировому разоружению

Алисия Сандерс-Закре из ICAN заявила о риске для норм разоружения из-за планов неядерных стран размещать ядерное оружие.

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