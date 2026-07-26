Пять человек погибли в ДТП с падением автомобиля в пропасть в Анталье

В районе Манавгат провинции Анталья в Турции произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: легковой автомобиль сорвался в глубокую пропасть, в результате чего погибли пять человек, сообщают местные СМИ со ссылкой на телеканал TRT Haber.