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Регионы России

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Пять человек погибли в ДТП с падением автомобиля в пропасть в Анталье

Пять человек погибли в ДТП с падением автомобиля в пропасть в Анталье

В районе Манавгат провинции Анталья в Турции произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: легковой автомобиль сорвался в глубокую пропасть, в результате чего погибли пять человек, сообщают местные СМИ со ссылкой на телеканал TRT Haber.

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