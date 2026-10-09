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Петр Гуменник исполнил пять четверных прыжков на тренировочном прокате Мемориала Дениса Тена

Петр Гуменник исполнил пять четверных прыжков на тренировочном прокате Мемориала Дениса Тена

Во время тренировки на Мемориале Дениса Тена фигурист Петр Гуменник провел прокат своей произвольной программы, выполнив пять прыжков в четыре оборота.

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