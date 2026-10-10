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Обшивку сорвало, бок смяло: детали столкновения McLaren с "Газелью" в Москве

Обшивку сорвало, бок смяло: детали столкновения McLaren с "Газелью" в Москве

ИЗВЕСТИЯ Очень дорогая авария произошла вечером 10 октября на западе Москвы. Элитный спорткар McLaren не поделил дорогу с "Газелью".

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