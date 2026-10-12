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SPLETNIK

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"Опозорились на весь мир". В сети обсуждают поведение узбекистанцев на встрече с самым богатым блогером в мире MrBeast

"Опозорились на весь мир". В сети обсуждают поведение узбекистанцев на встрече с самым богатым блогером в мире MrBeast

В сети обсуждают визит самого богатого блогера в мире MrBeast в Узбекистан: появление интернет-звезды на одной из площадей Самарканда спровоцировало массовую давку, что в узбекистанском сегменте соцсетей назвали "дикостью" и "позором перед иностранными гостями".

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